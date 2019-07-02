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Статья опубликована в № 4845 от 02.07.2019 под заголовком: Зачем нужна Америка

Долго ли продержится единство за счет внешней угрозы

Усиление неприязни к США не вызвало нового роста симпатий к Владимиру Путину
Алексей Левинсон

Ровно год назад опрос «Левада-центра» зарегистрировал неожиданный результат: впервые за долгое время доля заявляющих, что они относятся к Соединенным Штатам Америки «хорошо», стала не меньше, чем доля заявивших, что относятся «плохо». Оценить уникальность этого состояния можно, только помня, что весь 2018 год – кроме июня – и все начало 2019 г. доля выражающих плохое и очень плохое отношение к США стабильно превышала то в 1,5, а то и в 3 раза долю тех, кто смел сказать о хорошем отношении.

После войны с Грузией, а в особенности после взятия Крыма, не раз мы слышали, что, мол, опять настали времена холодной войны. С этим хотелось бы согласиться по крайней мере в той части, что нашим верхам и низам этими двумя акциями, вызвавшими возмущение в мире, была предоставлена возможность вернуться в обжитые отцами окопы холодной войны и снова видеть мир через ее бойницы и смотровые щели. Вот он, привычный враг – Америка. Где-то там поодаль его подручные – Европа и т. п.

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