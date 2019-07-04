Временщики и непередаваемое

Сидеть на денежном потоке в России можно сколько угодно, но и сменить могут когда угодно — а раз так, нет смысла планировать на завтра

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Одно из впечатлений от опубликованного на этой неделе расследования, которого все ждали, в том, что предмет дележа не запредельно большой. Между тем, судя по накалу борьбы за него, он высоко ценится.

Из текста Ивана Голунова и консорциума журналистов из 30 медиа следует, что в центре конфликта – государственное бюджетное учреждение «Ритуал», которое генерирует большой поток неучтенной наличности. То есть борьба с человеческими жертвами идет за возможность посидеть на потоке наличности – на какое-то время. И как долго это время продлится, не знает никто.