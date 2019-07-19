Гражданство обычное и высокое

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Значения русского слова «гражданин» распадаются на две группы, настолько далекие друг от друга, что можно было бы использовать для них два разных слова. В том же стихотворении, где речь идет о том, что поэтом можно не быть, а вот гражданином быть обязательно нужно, лирический герой Николая Некрасова ищет и не находит гражданина: «Кто гражданин страны родной? Где ты? откликнись? Нет ответа».

«Поэт в России – больше, чем поэт. В ней суждено поэтами рождаться лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, кому уюта нет, покоя нет» – в этих строках Евгений Евтушенко говорит, что, не будучи гражданином, и поэтом быть не получится – по крайней мере, в России.