Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4862 от 25.07.2019 под заголовком: День новой независимости

Независимые кандидаты в Мосгордуму уже выиграли нынешнюю предвыборную кампанию

Даже официальные СМИ признали их серьезными игроками на выборах
Илья Клишин

Вот новость на сайте государственного информационного агентства ТАСС от 15 июля: «Встреча главы избиркома с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы не состоялась». Речь в ней идет про таких кандидатов, как Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Сергей Митрохин, Кирилл Гончаров, Анастасия Брюханова и др. Зафиксируем, что ТАСС подтвердил описательно – прямо в заголовке – их самоидентификацию как «независимых» в пику остальным, очевидно, зависимым так или иначе от действующей власти.

Можно сказать, что это лишь жонглерство словами, не более. Но подбору слов в новостях в последние годы в России уделяют внимание не только профессора и медиааналитики. Слова во многом определяют восприятие описываемого феномена.

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Комментарии
Azarina
10:23 25.07.2019
Да, после вчерашней зачистки - точно выиграли. Морально. Режим наделал в штанишки/глупостей.
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