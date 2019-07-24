Независимые кандидаты в Мосгордуму уже выиграли нынешнюю предвыборную кампанию

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Вот новость на сайте государственного информационного агентства ТАСС от 15 июля: «Встреча главы избиркома с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы не состоялась». Речь в ней идет про таких кандидатов, как Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Сергей Митрохин, Кирилл Гончаров, Анастасия Брюханова и др. Зафиксируем, что ТАСС подтвердил описательно – прямо в заголовке – их самоидентификацию как «независимых» в пику остальным, очевидно, зависимым так или иначе от действующей власти.

Можно сказать, что это лишь жонглерство словами, не более. Но подбору слов в новостях в последние годы в России уделяют внимание не только профессора и медиааналитики. Слова во многом определяют восприятие описываемого феномена.