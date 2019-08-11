Эпизод для миллионов

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Чем плохо, что в стране появились десятки политзаключенных? Чему мешают полицейские кордоны и войска специального назначения в центре столицы? Чем вредят экономическому росту ночные обыски и избиение мирных граждан на улицах Москвы? Даже если уголовные дела против двух десятков людей сфабрикованы, что от этого всем остальным? Может быть, связи никакой нет? Один арестованный политик – это меньше 0,00000001 от населения страны. Даже если посадить в тюрьму всю оппозицию – это совсем немного. Как так может быть, что аресты и полицейские акции сказываются на экономическом развитии огромной страны? Не просто может – сказывается. И сказывается отрицательно.

Причина состоит в том, что поведение субъектов экономики – и потребителей, и производителей – зависит от среды, в которой они находятся. Очень грубо, экономика растет, когда предприниматели и потребители оптимистично смотрят в будущее. Этот оптимизм – не абстрактное настроение, улыбка на лице и музыка в душе. Это то, что влияет на вполне конкретные решения – расширить бизнес, нанять новых сотрудников, увеличить инвестиции. Когда бизнесмены видят, что люди, требующие изменений – новых лиц в правительстве или парламенте, изменений в законах и регуляторных правилах, коррекции политики по тому или иному вопросу, – оказываются в тюрьме, то они понимают, что стагнация будет продолжаться. Реформ не будет и новые потребители не появятся. Когда бизнесмен видит, что за прогулку по Москве тебя могут избить и оштрафовать, – нет, правда, тут Москва или какое-то Зимбабве? – то он на минуточку дольше задумывается о переезде в Лондон, а она также принимает в расчет, что те же мысли появляются у потребителя, – может быть, чуть дольше подумать о получении кипрского гражданства? Чуть больше отложить на покупку квартиры в Барселоне – и, значит, не потратить этих денег в России.