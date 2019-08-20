Шансы и риски «умного голосования» для системной оппозиции
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Главная задача действующей власти на любых выборах в России – продемонстрировать предсказуемость и управляемость политической системы. Поэтому, после того как вопрос с участием в выборах в Мосгордуму радикальных критиков нынешней власти закрыт, серьезной проблемой для нее становится тактика «умного голосования», предложенная Алексеем Навальным.
В практическом смысле «умное голосование» – это генерирование непредсказуемости в условиях, когда для нее, казалось бы, не осталось места. Тактика эта тем более коварна, что агентами непредсказуемости, вне зависимости от их желания, должны стать кандидаты от парламентских партий. С учетом того что определиться с личностью «умного» кандидата в каждом округе планируется накануне дня голосования, помешать реализации этого политического проекта можно, только полностью уничтожив всю инфраструктуру его сторонников, что уже едва ли возможно.
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