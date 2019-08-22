Как мы выросли из режима
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Шестое августа по-старому (19 августа по-новому), Преображение Господне – это были строчки, которые вертелись в голове: я был новообращенным, восторженным молодым человеком, не думавшим ни одной секунды про абстракции вроде государства и общества. Вот прямо помню, как мы едем куда-то с папой на метро и он мне объясняет, что есть какое-то ГКЧП. Да, метро работало в тот день. И троллейбусы и трамваи ходили, как обычно. Но в тот день абстракции вроде государственного устройства и принципов общественного устройства ворвались в жизнь и их уже невозможно было выбросить из головы. (Моей головы – я тут о себе. Конечно, были люди, у которых общественное устройство было в голове и раньше.)
Школьники, студенты, занятые какими-то своими важными делами, мы тогда осознали, что государство существует. В моем случае убежищем была экзотическая на тот момент работа – церковь, церковная библиотека. Но и у всех остальных было что-то – новая литература, языки, музыка, авангард разного рода и, конечно, попытки быстро заработать много денег, что тоже было тогда авангардом. Уже было столько свободы, уже было так интересно, так увлекательно, что погружаться в устройство такой скучной вещи, как государство, ни у кого не было желания.
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