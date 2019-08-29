Мнения / Аналитика / Республика

Зачем дома книги

Большая домашняя библиотека сопутствует школьным успехам детей, но взрослым может хватать и нескольких любимых всю жизнь томов
Максим Трудолюбов

В домашней библиотеке Умберто Эко, говорят, было около 30 000 книг. Глядя на ряды стеллажей, гости поражались ученостью хозяина. Сам Эко говорил, что всех этих книг не читал и прочитать не сможет, даже если будет прочитывать по книжке в день до своих 80 лет. Но непрочитанные книги важны – жизнь в доме с книгами отличается от жизни в доме без книг.

Дети Умберто Эко наверняка хорошо учились. Есть несколько исследований, показывающих устойчивую положительную связь между количеством книг дома и академическими успехами детей, вырастающих в таком доме. Для США подсчитано, что наилучшие школьные успехи – у детей, живущих в домах, где больше двух книжных шкафов, на другом полюсе – дети из семей, где нет книг или их очень мало.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике