Зачем дома книги

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В домашней библиотеке Умберто Эко, говорят, было около 30 000 книг. Глядя на ряды стеллажей, гости поражались ученостью хозяина. Сам Эко говорил, что всех этих книг не читал и прочитать не сможет, даже если будет прочитывать по книжке в день до своих 80 лет. Но непрочитанные книги важны – жизнь в доме с книгами отличается от жизни в доме без книг.

Дети Умберто Эко наверняка хорошо учились. Есть несколько исследований, показывающих устойчивую положительную связь между количеством книг дома и академическими успехами детей, вырастающих в таком доме. Для США подсчитано, что наилучшие школьные успехи – у детей, живущих в домах, где больше двух книжных шкафов, на другом полюсе – дети из семей, где нет книг или их очень мало.