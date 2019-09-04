Когда возвращаются одномандатники
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До новых выборов Госдумы еще далеко, но уже начались разговоры о том, что принцип формирования нижней палаты парламента России вновь изменится. То, что в России каждые очередные парламентские выборы проходят по новым правилам, не новость. Новостью может стать дальнейшее свертывание партийной системы через увеличение количества избранных в одномандатных округах депутатов с нынешних 50 до 75% от общего состава Госдумы.
Почему российская власть так любит одномандатников и при первых же признаках снижения своего рейтинга урезает партийные квоты? Даже в момент запуска нынешней системы в 1993 г. только половина мест в Думе распределялась по партспискам, хотя сама конфигурация двухпалатного парламента явно предполагала пропорциональное избрание нижней палаты. Ответ прост: выборы в округах – чрезвычайно затратное мероприятие и, за редким исключением, побеждают в них только состоятельные или имеющие доступ к административному ресурсу кандидаты, отнюдь не чужие для исполнительной власти.
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