Мнения / Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4898 от 13.09.2019 под заголовком: Цена голоса и смысл выборов без выбора

Новая цена голоса

После выборов 2019 г. гораздо больше людей будут знать, что их голос весит больше, чем они привыкли думать
Максим Трудолюбов

Каждая политическая волна оставляет что-то после себя. Нынешняя волна, при скромных результатах, может оказаться более важной для дальнейших событий, чем сейчас кажется. Волна существенна тем, что остается после того, как она уходит.

Мы не случайно говорим о протестах как о волнах – они неизбежно цикличны. Политическая осознанность не работает как департамент, она невозможна без эмоционального подъема, а эмоциональный подъем скоротечен и всегда сменяется спадом. Общественные движения каждый раз, поднимаясь, выносят на поверхность новую группу проснувшихся, а уходя, забирают с собой разочаровавшихся.

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