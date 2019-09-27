Мнения / Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4908 от 27.09.2019 под заголовком: Политическое антивещество

«Единая Россия» как антипартия

Правящая партия получила новую функцию – отстойника для недовольства
Максим Трудолюбов

Гость, ничего не знающий о России, который почему-либо заинтересовался бы российскими выборами, был бы уверен, что на минувших выборах партия «Единая Россия» одержала убедительную победу. Объяснять гостю, что победы не были бы такими убедительными, не будь у партии мощной административной поддержки, долго и сложно. Пришлось бы еще рассказывать, что часть кандидатов, особенно в Москве, скрывали свою партийную принадлежность. Да и вообще эта партия – не совсем партия, хотя внешне на нее похожа. Может быть, она похожа на КПСС – коммунистическую партию, управлявшую СССР? Раз в России так долго существовала однопартийность, может быть, это такое наследство?

Но нет. Компартия существовала до создания советского государства, у нее была идеология, и она, уже в СССР, стала системой управления государством и школой воспитания элиты. Структурно партия и элиты государства в значительной степени совпадали. «Единая Россия» не существовала до появления путинского государства, ее члены не собирались на тайные встречи и не скрывались от полиции. «Единая Россия» не управляет государством и не является школой для воспитания элиты. Сегодняшняя российская элита, как ее ни определять, не совпадает со списком членов главной партии.

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Комментарии
Zhabua
03:51 27.09.2019
Спасибо, Максим Анатольевич, за прекрасный текст.
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