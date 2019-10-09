Мнения / Аналитика / Политэкономия
Статья опубликована в № 4916 от 09.10.2019 под заголовком: Тома Пикетти и Маркс за пять минут

Тома Пикетти и Маркс за пять минут

Стать Марксом XXI века — безукоризненный маркетинговый ход
Андрей Колесников

Не то чтобы за ним стоят очереди. Скорее наоборот, покупатели в книжном магазине Gibert Joseph на бульваре Сен-Мишель, где более полувека тому назад полыхала студенческая революция, пугливо проскальзывают мимо ковровой выкладки новой книги Тома Пикетти «Капитал и идеология». Она такая же толстая, как и его предыдущий бестселлер «Капитал в XXI веке», распроданный общим тиражом 2,5 млн экземпляров, стоит 25 евро в мягкой обложке. Дороговато. Поневоле задумаешься: а стоит ли покупать? Но ведь купят, и в очереди в кассу за моей спиной два молодых человека как раз и обсуждают Пикетти.

На lingua franca, т. е. по-английски, книга выйдет в марте 2020 г. – тогда-то борец с неравенством снова станет богат, как автор «Гарри Поттера». Каждый издатель мечтает найти свою Джоан Роулинг, чтобы продать книги и всю оставшуюся жизнь не работать. Пикетти стал Джоан Роулинг в области поп-социальных наук. Издательству Seuil повезло. А сам Пикетти оправдал свое имя Тома. Он действительно написал тома, много томов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Brainsуs
08:55 09.10.2019
На самом деле умеренное классовое и социальное расслоение весьма позитивно. С одной стороны, оно отражает объективно необходимое разделение труда в обществе, с другой - создает стимулы для населения в борьбе с конкурентами за социальный и материальный статус. Важно следить, чтобы оно не было слишком сильным, когда низы теряют всякую надежду на улучшение жизни, а верхи теряют адекватность, а также следить, чтобы сохранялась вертикальная социальная мобильность (т.е. "социальные лифты"). Для этого как раз нужны равные условия для жизненного старта для всех слоев общества, в том числе доступ к хорошему образованию для всех одаренных детей. А также привычка к честному соревнованию во всех областях жизни. Разумеется, правящие элиты пытается передать по наследству свой высокий социальный и материальный статус, что повышает риски загнивания и стагнации. Если загнивание элиты зашло слишком далеко, то она может сменится революционным путем, что приводит к власти новую элиту - и всё начинается с начала. Нынешние элиты как раз вошли в эпоху передачи наследства: сынки и дочурки высокопоставленных папиков принимают потихоньку дела посткоммунистической элиты, в большинстве случаев занимая место для более дельных кадров, впрочем, всё зависит от масштабов явления. К тому же старая ельцинская элита потихоньку разоряется и отходит в тень: кого-то сажают, кто-то сбегает, у кого-то дела вдруг почему-то пошли не столь успешно. Но проблема формирования качественной элиты, увы, не решена.
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике