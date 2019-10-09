Статья опубликована в № 4916 от 09.10.2019 под заголовком: Тома Пикетти и Маркс за пять минут

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Не то чтобы за ним стоят очереди. Скорее наоборот, покупатели в книжном магазине Gibert Joseph на бульваре Сен-Мишель, где более полувека тому назад полыхала студенческая революция, пугливо проскальзывают мимо ковровой выкладки новой книги Тома Пикетти «Капитал и идеология». Она такая же толстая, как и его предыдущий бестселлер «Капитал в XXI веке», распроданный общим тиражом 2,5 млн экземпляров, стоит 25 евро в мягкой обложке. Дороговато. Поневоле задумаешься: а стоит ли покупать? Но ведь купят, и в очереди в кассу за моей спиной два молодых человека как раз и обсуждают Пикетти.

На lingua franca, т. е. по-английски, книга выйдет в марте 2020 г. – тогда-то борец с неравенством снова станет богат, как автор «Гарри Поттера». Каждый издатель мечтает найти свою Джоан Роулинг, чтобы продать книги и всю оставшуюся жизнь не работать. Пикетти стал Джоан Роулинг в области поп-социальных наук. Издательству Seuil повезло. А сам Пикетти оправдал свое имя Тома. Он действительно написал тома, много томов.