Можно ли понять логику российской власти

Рациональнее будет исходить из того, что это непознаваемый объект

Статья опубликована в № 4922 от 17.10.2019 под заголовком: Российская власть как вещь в себе

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Холодное протестное лето уже позади, миновали и выборы в Мосгордуму, подзабыто и «умное голосование». Перевернута, словом, страница учебника нашей политической жизни, и из точки, в которой в несмелом российском гражданском обществе вызревали на делах Голунова, Устинова какие-то будущие институты борьбы с тиранией, мы снова оказались в точке обысков, арестов, задержаний. «Московское дело», подобно цунами, не только не захлебнулось, но и накрыло столицу уже второй волной.

И те же ученые политологи, язвительные обозреватели и глубокомысленные аналитики (включая, увы, вашего покорного слугу), что пару месяцев назад рассуждали о том, что Кремль не мог уже не сдать назад, теперь пугают публику и самих себя перспективой все больших и даже массовых репрессий, словно грядет в терновом венце контрреволюции 20-й год.