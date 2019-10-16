Мнения / Аналитика / Медиа и реальность
Статья опубликована в № 4922 от 17.10.2019 под заголовком: Российская власть как вещь в себе

Можно ли понять логику российской власти

Рациональнее будет исходить из того, что это непознаваемый объект
Илья Клишин

Холодное протестное лето уже позади, миновали и выборы в Мосгордуму, подзабыто и «умное голосование». Перевернута, словом, страница учебника нашей политической жизни, и из точки, в которой в несмелом российском гражданском обществе вызревали на делах Голунова, Устинова какие-то будущие институты борьбы с тиранией, мы снова оказались в точке обысков, арестов, задержаний. «Московское дело», подобно цунами, не только не захлебнулось, но и накрыло столицу уже второй волной.

И те же ученые политологи, язвительные обозреватели и глубокомысленные аналитики (включая, увы, вашего покорного слугу), что пару месяцев назад рассуждали о том, что Кремль не мог уже не сдать назад, теперь пугают публику и самих себя перспективой все больших и даже массовых репрессий, словно грядет в терновом венце контрреволюции 20-й год.

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Комментарии
s1138
16:57 16.10.2019
Крайне ошибочная статья. Российские вожди предельно рациональные люди. Их деятельность вполне познаваема и даже предсказуема, достаточно лишь разобраться в modus operandi большевиков за прошедшие сто лет с лишним. Конечно, без чтения сочинений их собственных пропагандистов, вроде "Краткого курса истории КПСС"
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