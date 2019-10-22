За Белград и на Берлин

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Дом, в котором я живу в Москве, так удачно расположен, что из окон всегда видны все возможные в этом городе салюты. Когда-то мои дети нетерпеливо ждали салюта на 9 мая. А сейчас, во времена, когда Москва наконец похорошела, салютом никого не удивишь и домочадцы даже бровью не ведут, когда за окнами вдруг что-то начинает рутинным образом громыхать и светиться. Это вообще очень скверный признак, когда начальство отмечает каждый свой чих фейерверками, – лишь бы обыватели не забывали веселиться и радоваться иллюминации. Но салют на 75-летие взятия Белграда (был дан 20 октября на Поклонной горе) – это, пожалуй, совсем перебор: советской власти такого и в голову не могло бы прийти.

А все потому, что руководство страны всерьез озаботилось идеологией и ищет ее прежде всего в истории – точнее, в борьбе с ее «переписыванием». Найти бы хоть одного человека, который сидит и зловредно, с лицом героя карикатур Кукрыниксов или Бориса Ефимова ее переписывает. Нет же ни одного имени и графы «национальность». Это как с покушением на наш суверенитет: представители истеблишмента все время грозят кому-то кулаком и страшными карами в пустоту, а кто эти те, кто покушается? Явки, адреса, пароли? Все какие-то абстрактные обозначения врага, гораздо более невнятные, чем в «Протоколах сионских мудрецов».