Новая филантропия
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Одной из не самых заметных, но важных новостей последних дней стал отказ правительства от введения углеродного налога, целью которого было дать компаниям стимулы сокращать выброс парниковых газов. Оставляя в стороне эффективность данной конкретной меры, можно констатировать, что в отличие от интересов крупных госкомпаний вопросы экологии и других социально значимых проблем с тем же образованием и здравоохранением сегодня нельзя назвать приоритетными для государства. Заняться ими бизнесу предлагается в качестве собственной инициативы. Как ни странно, но такой подход может оказаться не таким уж и бесперспективным. Во всяком случае, пока на это больше надежды, чем на резкую смену приоритетов правительства.
Стандартная модель филантропии претерпевает существенные изменения на наших глазах. В течение многих лет стандартным путем было заработать свой капитал, не особо заботясь об этической составляющей бизнеса, и уже отойдя от дел (а еще лучше – в завещании) пытаться замолить свои грехи вложениями в благотворительность. Уже в наше время многие богатейшие люди планеты, такие как Билл Гейтс или Марк Цукерберг, начали активно заниматься филантропией параллельно со своей основной деятельностью, пытаясь исправить свою карму еще при жизни. Но их благотворительная активность по-прежнему остается не связанной с основным бизнесом.
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