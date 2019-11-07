Как праздник превратился в памятник
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В старые времена в России в эти ноябрьские дни отмечали Великий Октябрь. Праздник был посвящен Великой Октябрьской социалистической революции – сочетанию слов, которое всегда будут помнить те, кто застал советскую школу. Вопрос о том, почему Октябрь празднуется в ноябре, почему-то вообще не возникал. Праздновать день революции перестали, вероятно, чтобы не напоминать самим себе, что в основании того, что сейчас называется Российской Федерацией, лежит проект радикальных коммунистов, мечтавших о таком переустройстве общества, которое приведет к отмиранию государства.
Если бы тот эксперимент продлился, как многие в то время думали, несколько месяцев, ну, или год, то в российской истории была бы пугающая, но увлекательная глава. Узкие специалисты спорили бы о «русском коммунизме» на небольших университетских конференциях. Но революция оказалась не эпизодом, а отправной точкой для жизни как минимум трех российских поколений.
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