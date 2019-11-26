Какие инвестиции нужны России

Проблема в том, что в России наблюдается недостаток не просто инвестиций, а умных инвестиций, которые обеспечивали бы не просто вливание финансовых ресурсов в экономику, а были бы связаны с привлечением новых технологий и увеличением производительности. Множество исследований показывают, что иностранные инвестиции – один из важнейших источников таких умных денег, а с точки зрения повышения производительности наиболее полезны прямые иностранные инвестиции – как в виде создания новых предприятий, так и через покупку существующих за счет слияний и поглощений. Так, в работе профессора РЭШ Ольги Кузьминой показано, что инвестиции международных компаний существенно увеличивают инновации в местных компаниях, причем рост производительности происходит за счет инноваций как непосредственно в производственных процессах, так и в организации бизнеса. Дополнительный плюс прямых иностранных инвестиций – за счет перетока знаний они позволяют увеличить производительность не только компаний, получающих эти инвестиции, но и других фирм в той же стране.