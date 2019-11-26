Какие инвестиции нужны России
Немодная тема привлечения прямых иностранных инвестиций должна быть ключевой в повестке. Если, конечно, цель — экономический рост, а не тотальный контроль за экономикой
Правительство согласовало план структурных реформ, подготовленный Минэкономразвития, они должны помочь переходу экономики к инвестиционно ориентированной модели роста. С учетом того, что рабочая сила в ближайшие годы будет только сокращаться, а загрузка производственных мощностей уже достаточно высока, увеличение производительности остается единственным возможным источником экономического роста, а оно требует инвестиций. Но интереснее понять, какие именно инвестиции нужны и откуда.
Если смотреть на сухие цифры, то общий объем инвестиций не выглядит таким уж маленьким. По данным МВФ, прогнозируемый общий объем инвестиций в России в 2019 г. составит около 24% ВВП, что немного выше медианы и по миру в целом, и по странам со схожим уровнем дохода. Но при этом динамика экономики в стране остается существенно ниже общемировой. Почему же объем инвестиций не транслируется в рост?
Проблема в том, что в России наблюдается недостаток не просто инвестиций, а умных инвестиций, которые обеспечивали бы не просто вливание финансовых ресурсов в экономику, а были бы связаны с привлечением новых технологий и увеличением производительности. Множество исследований показывают, что иностранные инвестиции – один из важнейших источников таких умных денег, а с точки зрения повышения производительности наиболее полезны прямые иностранные инвестиции – как в виде создания новых предприятий, так и через покупку существующих за счет слияний и поглощений. Так, в работе профессора РЭШ Ольги Кузьминой показано, что инвестиции международных компаний существенно увеличивают инновации в местных компаниях, причем рост производительности происходит за счет инноваций как непосредственно в производственных процессах, так и в организации бизнеса. Дополнительный плюс прямых иностранных инвестиций – за счет перетока знаний они позволяют увеличить производительность не только компаний, получающих эти инвестиции, но и других фирм в той же стране.