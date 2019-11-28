Как героями нашего времени стали комики

Кажется, рэп-батлы остались в далеком прошлом, хотя они гремели всего 2–3 года назад. Сегодня самые популярные шоу в российском сегменте YouTube делают именно комики (например, «Что было дальше», где аффилированность с телеканалом ТНТ не мешает ведущим нарушать все форматы и собирать космические просмотры). И именно комики (Нурлан Сабуров и Александр Долгополов) стали героями последних интервью Юрия Дудя, весьма тонко чувствующего перемены в духе времени.