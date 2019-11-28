Как героями нашего времени стали комики
Сегодня стендаперы могут позволить себе не зависеть ни от кого, кроме своей аудитории
И рэп, и стендап — это растущая снизу, народная культура, и уничтожить ее будет практически невозможно
Если обратиться к наиболее честному медийному зерцалу жизни в современной России, т. е. прежде всего к YouTube, можно уверенно утверждать, что в 2019 г. героями нашего времени перестали быть рэперы, а их место в фокусе всеобщего внимания последовательно занимают стендап-комики.
Кажется, рэп-батлы остались в далеком прошлом, хотя они гремели всего 2–3 года назад. Сегодня самые популярные шоу в российском сегменте YouTube делают именно комики (например, «Что было дальше», где аффилированность с телеканалом ТНТ не мешает ведущим нарушать все форматы и собирать космические просмотры). И именно комики (Нурлан Сабуров и Александр Долгополов) стали героями последних интервью Юрия Дудя, весьма тонко чувствующего перемены в духе времени.
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