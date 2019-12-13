Юрий Лужков как последний евразиец
Лужков был первым, последним и, возможно, единственным евразийцем в российской политике
Мы провожаем бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в последний путь. Говоря о Лужкове как об исторической фигуре, публицисты сошлись в двух пунктах. Лужков – это несостоявшаяся версия «китайской модели» в России. И Лужков – это обходной путь к настоящему. Грубо говоря, мы и так живем в будущем, где у нас есть кое-что от китайской модели и много всего от наследия Лужкова. Просто живые довели слишком человечную, пчелино-сотовую модель капитализма покойного до ума без всяких медовых сантиментов.
Нет ничего более неправильного, что можно сказать о Лужкове, провожая его, чем эти два тезиса. Лужков не имел ничего общего с китайской моделью. Он вообще не был капиталистом, если мы обязаны сегодня использовать это слово с атрибуцией «глобальный». И Лужков имеет отношение лишь к очень небольшому кругу феноменов путинской модели госкапитализма. Последняя намного сложнее и намного «глобальнее», чем то, что строил Лужков.