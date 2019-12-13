Юрий Лужков как последний евразиец

Нет ничего более неправильного, что можно сказать о Лужкове, провожая его, чем эти два тезиса. Лужков не имел ничего общего с китайской моделью. Он вообще не был капиталистом, если мы обязаны сегодня использовать это слово с атрибуцией «глобальный». И Лужков имеет отношение лишь к очень небольшому кругу феноменов путинской модели госкапитализма. Последняя намного сложнее и намного «глобальнее», чем то, что строил Лужков.