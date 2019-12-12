Путин предложил увековечить память Лужкова
Президент Владимир Путин предложил увековечить память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Глава государства попросил столичную мэрию и правительство России подготовить предложения по данному вопросу.
С такой инициативой Путин выступил на совещании с членами Совета безопасности, которое началось с минуты молчания в память Лужкова. Президент отметил, что бывший мэр Москвы был «крепким хозяйственником». «Он был, безусловно, очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба», – сказал Путин (его слова приводятся на сайте Кремля).
Лужков много сделал для развития столицы в самое сложное для страны время, продолжил президент. «Безусловно, он был человеком своего времени и своей эпохи, которую он вместе с другими участниками этого сложного процесса и создавал», – добавил он.
Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. Похороны бывшего мэра Москвы состоялись в четверг, 12 декабря, на Новодевичьем кладбище. Путин присутствовал на церемонии прощания в храме Христа Спасителя.