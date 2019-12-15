Егор Гайдар, как пример ответственного политика
Мы все живем в мире, который был создан Егором Гайдаром за несколько недель 1992 г.
Яков Уринсон вспоминал, как однажды они с Егором Гайдаром и его сыном Петей рыбачили. У Гайдара явным образом клевало. Но он сидел с отсутствующим видом. Петр деликатно вытащил за него удочку. А Егор Тимурович произнес: «Я вот все думаю, какие реформы можно сейчас провести на Кубе». Как раз в это время на Острове свободы осыпался режим Кастро. Едва ли в то время Гайдар мог на что-то повлиять – не то что на Кубе, даже в своей собственной стране. Но привычка нести ответственность – в буквальном смысле за все – осталась. Привычка как фантомная боль, оставшаяся после нескольких месяцев, а то и недель на рубеже 1991–1992 гг., когда были приняты принципиальные решения по реформированию экономики.
10 лет назад скончался Егор Тимурович Гайдар, взявший на себя ответственность за оживление руин СССР на территории РСФСР и реализацию опоздавших на несколько лет реформаторских шагов, по поводу которых существенная часть нынешнего российского населения говорит: без них можно было обойтись.