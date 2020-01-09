Какие законы робототехники нужны бизнесу

Роботы в эпоху Азимова были похожи на железные коробки. Три колеса, два моторчика, реле, конденсаторы – так выглядели предшественники трюкачей от Boston Dynamics. В 90% случаев они занимались тяжелым и опасным ручным трудом: двигали ящики на складе, хватали раскаленные детали автомобилей, позже собирали камни на Луне. Теперь же роботы становятся похожими на человека настолько, что иногда их можно принять за нас самих. Созданная несколько лет назад человекоподобный робот София от Hanson Robotics выглядела зловеще: криво улыбалась и не моргала. В 2019 г. на японском телевидении появилась механическая ведущая Эрика. Она еще не умеет двигать руками, но благодаря распознаванию речи понимает, кто говорит, поворачивается к нему и отвечает на вопросы. В голову Эрики встроено 14 инфракрасных сенсоров, лицо может выражать несложные эмоции. Конечно, разработчикам еще предстоит преодолеть «эффект зловещей долины». Это бессознательное отвращение, которое возникает, когда люди смотрят на человекоподобное существо, но маленькие детали выдают в нем не-человека. Возможно, поэтому производитель Geomiq обещал заплатить $130 000 обладателю «доброго и дружелюбного» лица, который поделится своим образом с тысячами андроидов. С этой целью ведутся и эксперименты в области мультимодальных коммуникаций: ученые анализируют, как мы говорим, улыбаемся, какие жесты используем, чтобы научить им интеллектуальных помощников. Это необходимо компаниям, если они хотят, чтобы потребители доверяли машинам – особенно когда речь идет о здоровье, больших деньгах или сложном моральном выборе.