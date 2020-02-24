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Как военные расходы влияют на экономический рост

Расходы на оборонку могут приносить выгоду всему населению страны, если есть возможность переноса военных разработок в гражданский сектор
Рубен Ениколопов , ректор Российской экономической школы
Последние исследования показывают, что рост военных расходов в конечном итоге ведет к снижению ВВП

День защитника Отечества и сопровождающая его военизированная риторика заставляют задуматься о том, что мы знаем о связи объемов расходов на военные нужды и экономического развития. То, что более богатые страны могут потратить на оборону больше средств, кажется очевидным, но вот вопрос, могут ли военные расходы повлиять на экономический рост, не такой тривиальный.

Увеличение военных расходов потенциально может влиять на рост за счет нескольких эффектов. Первый связан с непосредственной целью таких расходов – усиление обороноспособности страны. Это делает страну более защищенной, снижая риски политической нестабильности, вызванной военным конфликтом. А снижение любых рисков делает страну инвестиционно привлекательнее, что способствует росту. И если для России с ее ядерным арсеналом угроза нападения вряд ли серьезна, то для многих других стран этот механизм имеет куда большее значение. 

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