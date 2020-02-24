Как военные расходы влияют на экономический рост

День защитника Отечества и сопровождающая его военизированная риторика заставляют задуматься о том, что мы знаем о связи объемов расходов на военные нужды и экономического развития. То, что более богатые страны могут потратить на оборону больше средств, кажется очевидным, но вот вопрос, могут ли военные расходы повлиять на экономический рост, не такой тривиальный.