Невидимое «Прощание со Сталиным»
Прощания со Сталиным весьма симптоматична. Это задержка в развитии нации
Задержка с согласованием проката фильма Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным» («Государственные похороны») весьма симптоматична. Это задержка в развитии нации, чье историческое сознание уже несколько лет движется реверсивно – к оправданию Сталина, репрессий, афганской войны. От запрета «Смерти Сталина» Армандо Иануччи, ленты несколько приглуповатой, но полезной с точки зрения спрямления кривой исторической политики российского государства, к созданию сложностей «Прощанию», фильму, состоящему из монтажа документальных кадров, – таков естественный путь российской цензуры, признающей, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Остается только запретить по второму разу «Великое прощание» – фильм советских кинодокументалистов, настолько пафосный, что послесталинское руководство положило его на полку.
Киноцензоры своими сомнениями выдали себя с головой: нынешний политический режим – наследник сталинского по прямой. И показ прощания с вождем, который казался бессмертным, но вдруг оказался в костлявых лапах Чейна – Стокса, с точки зрения цензуры, очевидно, провоцирует ненужные аллюзии. Которых в фильме, естественно, нет – никто здесь и не сравнивает Сталина и Путина. Все гораздо хуже: это демонстрация – на бесстрастную камеру – массового экзальтированного лоялизма, конформистской истерики, заученного послушания. Того состояния, к которому может прийти нация согласно железным законам психологии толпы по мере бронзовения российского авторитаризма последней стадии развития. А мы сейчас присутствуем при формировании ее, этой последней стадии, институционального закрепления в виде поправок в Основной закон, профанирования конституционного права и карнавализации конституционных процедур.