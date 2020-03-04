Невидимое «Прощание со Сталиным»

Киноцензоры своими сомнениями выдали себя с головой: нынешний политический режим – наследник сталинского по прямой. И показ прощания с вождем, который казался бессмертным, но вдруг оказался в костлявых лапах Чейна – Стокса, с точки зрения цензуры, очевидно, провоцирует ненужные аллюзии. Которых в фильме, естественно, нет – никто здесь и не сравнивает Сталина и Путина. Все гораздо хуже: это демонстрация – на бесстрастную камеру – массового экзальтированного лоялизма, конформистской истерики, заученного послушания. Того состояния, к которому может прийти нация согласно железным законам психологии толпы по мере бронзовения российского авторитаризма последней стадии развития. А мы сейчас присутствуем при формировании ее, этой последней стадии, институционального закрепления в виде поправок в Основной закон, профанирования конституционного права и карнавализации конституционных процедур.