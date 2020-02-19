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Правопреемники Сталина

Современная Россия строит свою политическую легитимность на абсолютной преемственности по отношению к Советскому Союзу
Андрей Колесников , директор программы Московского центра Карнеги
Чем жестче становится авторитарный режим, тем больше он подчеркивает свою преемственность по отношению к СССР

Спор о том, является Россия правопреемницей Советского Союза или нет, – совсем не схоластический. В юридическом смысле судья Конституционного суда Константин Арановский, полагающий, что «российское государство учреждено не в продолжение коммунистической власти, а в реконструкции суверенной государственности с ее возрождением на конституционных началах; оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него», абсолютно прав. Если не считать того, что в самом начале своего существования после развала империи демократическая России взяла на себя долги СССР и унаследовала ядерные арсеналы всего Советского Союза.

Прав судья и в моральном смысле, имеющем юридические последствия: молодое российское государство не могло отвечать за преступления сталинского режима. В той же логике, в какой «сын за отца не отвечает».

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