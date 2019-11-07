Российские реставраторы Берлинской стены

Спустя 30 лет после падения стены Россия отгораживается от мира – пока виртуально

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В годовщину падения Берлинской стены, события, символизировавшего конец холодной войны и разделения мира на два лагеря, Россия стремится к новому изоляционизму и противостоянию с Западом, не имея ни советских ресурсов, ни позитивной повестки.

30 лет назад начавшиеся в конце октября 1989 г. демонстрации в ГДР с требованиями политических свобод привели к тому, что новое правительство социалистической Германии объявило о сокращении и упрощении формальностей при выезде в ФРГ. 9 ноября тысячи восточных берлинцев вышли к возведенной в августе 1961 г. стене, разделявшей город на два сектора, чтобы узнать детали новых правил перехода границы. Пограничники ГДР попытались воспрепятствовать скоплению людей у режимного объекта, но вскоре уступили потоку желающих и открыли проходы через границу. Возможность свободного перехода жителей ГДР в Западный Берлин и ФРГ символизировала прекращение противостояния между Востоком и Западом, начало воссоединения Германии и сыграла важную роль в последующем исчезновении соцлагеря и распаде СССР.