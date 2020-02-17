Кому наследует Россия

Особое мнение конституционного судьи Арановского, назвавшего создание СССР и существовавшую в нем структуру власти незаконными, опубликовано еще в декабре 2019 г., вместе с постановлением суда, признавшим необходимым предоставлять близким репрессированных жилье в городах и селах, где их семьи жили до расстрела и ареста родственников. Но громкий резонанс оно вызвало недавно, когда точку зрения Арановского с комментариями юристов обнародовал «Коммерсантъ».