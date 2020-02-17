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Кому наследует Россия

Споры о правопреемстве России и СССР выходят далеко за рамки чисто юридического спора
Павел Аптекарь
Дискуссия о правопреемственности нынешней России и СССР касается отношения нынешней власти к советскому историческому и государственному наследию /Андрей Гордеев / Ведомости

Дискуссия о правопреемственности нынешней России и СССР, вызванная высказываниями судьи Конституционного суда Константина Арановского, касается не столько юридических вопросов, сколько отношения нынешней власти к советскому историческому и государственному наследию и восприятия этого наследия гражданами России.

Особое мнение конституционного судьи Арановского, назвавшего создание СССР и существовавшую в нем структуру власти незаконными, опубликовано еще в декабре 2019 г., вместе с постановлением суда, признавшим необходимым предоставлять близким репрессированных жилье в городах и селах, где их семьи жили до расстрела и ареста родственников. Но громкий резонанс оно вызвало недавно, когда точку зрения Арановского с комментариями юристов обнародовал «Коммерсантъ».

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