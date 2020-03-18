Смеющиеся вместе
Чем жестче режим, тем веселее атмосферные явления — что при Брежневе, что при Путине
«Культ личности Владимира Путина – это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Он давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности», – сообщил недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сразу вспоминается фрагмент из книги «Москва 1937» Лиона Фейхтвангера: «Сталину, очевидно, докучает такая степень обожания, и он иногда сам над этим смеется... Сталин поднял свой стакан и сказал: «Я пью за здоровье несравненного вождя народов, великого, гениального товарища Сталина. Вот, друзья мои, это последний тост, который в этом году будет предложен здесь за меня».
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