Почему нет смысла цензурировать шутки про Путина

Всего сутки продержался в эфире телеканала ТНТ украинский комедийный сериал «Слуга народа», где роль учителя истории Василия Голобородько, ставшего президентом Украины, сыграл Владимир Зеленский, ставший теперь президентом Украины. 10 декабря, спустя сутки после того, как Путин и Зеленский впервые встретились во время саммита нормандской четверки в Париже, канал внезапно объявил, что 11 декабря начинает показ сериала в вечерний праймтайм. Из первой же серии, однако, была вырезана шутка, хорошо запомнившаяся всем, кто смотрел сериал в интернете: новоиспеченному президенту Голобородько премьер предлагает выбрать часы, перечисляя марки – Patek Philippe, Vacheron Constantin, Breguet, Hublot (в его версии – «хубло»), – и добавляет, что последние носит Путин. «Путин – хубло?» – простодушно переспрашивает герой Зеленского и слышит в ответ: «Да!»