Президент из телевизора

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Vladyslav Musienko / AFP

В отношении Владимира Зеленского, который в понедельник принес присягу и вступил в должность президента Украины, многие задавались классическим вопросом о курице и яйце. Это сериал «Слуга народа», где учитель истории Василий Голобородько в исполнении Зеленского становится президентом Украины, заставил актера задуматься о президентстве или сначала появились такие мысли – а потом уже сериал? Сам Зеленский уверял, что до выхода сериала в 2015 г. мыслей о выдвижении у него не было, но есть, как говорится, и другие мнения.

В сериале украинцы поверили простому учителю, получившему популярность благодаря ролику, выложенному на YouTube. В нем Голобородько разносил в пух и прах украинских политиков: «А выбирать-то не из кого, и из двух *** выбираем меньшего. И так 25 лет подряд. И в этот раз ничего не поменяется, потому что ты, я, мой батя – мы снова выберем ***. <...> А меня бы на одну неделю туда бы – я бы им устроил: кортежи – на ***, льготы ваши – на ***, дачи – на ***, всех вас на ***. Чтобы простой учитель жил как президент, а президент этот жил как учитель». Так что для самого Зеленского «Слуга народа» стал тем же, чем этот ролик для Голобородько, – первым шагом на пост президента Украины и, пожалуй, лучшим агитационным роликом в истории реальной политики.