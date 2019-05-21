Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4816 от 21.05.2019 под заголовком: Человек недели: Владимир Зеленский

Президент из телевизора

Все, что предстоит президенту Украины Владимиру Зеленскому, украинцы, по сути, уже видели в сериале «Слуга народа»

В отношении Владимира Зеленского, который в понедельник принес присягу и вступил в должность президента Украины, многие задавались классическим вопросом о курице и яйце. Это сериал «Слуга народа», где учитель истории Василий Голобородько в исполнении Зеленского становится президентом Украины, заставил актера задуматься о президентстве или сначала появились такие мысли – а потом уже сериал? Сам Зеленский уверял, что до выхода сериала в 2015 г. мыслей о выдвижении у него не было, но есть, как говорится, и другие мнения.

В сериале украинцы поверили простому учителю, получившему популярность благодаря ролику, выложенному на YouTube. В нем Голобородько разносил в пух и прах украинских политиков: «А выбирать-то не из кого, и из двух *** выбираем меньшего. И так 25 лет подряд. И в этот раз ничего не поменяется, потому что ты, я, мой батя – мы снова выберем ***. <...> А меня бы на одну неделю туда бы – я бы им устроил: кортежи – на ***, льготы ваши – на ***, дачи – на ***, всех вас на ***. Чтобы простой учитель жил как президент, а президент этот жил как учитель». Так что для самого Зеленского «Слуга народа» стал тем же, чем этот ролик для Голобородько, – первым шагом на пост президента Украины и, пожалуй, лучшим агитационным роликом в истории реальной политики.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике