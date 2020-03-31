Государство после пандемии: дай ему уйти
Изменит ли кризис отношения государства и налогоплательщиков
Желаний после коронавируса будет много и сразу, а возможностей – мало
В эпоху коронавируса государство вошло в экономику. В нашем, российском, случае оно уже там было, и теперь ему только остается перераспределить денежные потоки – отказаться от части национальных проектов и, как говорил экономист Лестер Туроу, спасать людей, а не фирмы. А вот оставаться в экономике после кризиса, как ни странно, государству нет никакого резона. Больше того, если у него есть инстинкт самосохранения, бежать надо оттуда, сверкая ллойдовскими лаковыми ботинками.
Кому нужно государство без денег? В сущности, никому. Если эта гигантская касса взаимопомощи перестает функционировать, работник начинает думать своим умом и старается добывать корм иными способами, нежели иждивенческое ожидание денег в обмен на политическую лояльность.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области