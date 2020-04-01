Гражданское общество в самоизоляции
Общество готово схорониться в частную, личную жизнь – как в известных антиутопиях прошлого века
Разные наблюдатели в разные тяжелые моменты нашей истории отмечали, что если в критической ситуации государство не проявляет себя как спасатель и спаситель, то в нашем (обычно не очень активном) обществе быстро возникают гражданские организации, структуры помощи и взаимопомощи, которые эффективно заменяют отсутствующие органы и функции государства. Так бывало и в давние, и в недавние времена.
Сейчас такие структуры активно используют современные средства коммуникации, но главные их действия – помощь нуждающимся, спасение терпящих бедствие – они в реале. Наше общество, гражданское общество в такие тяжелые минуты проявляет себя значительно и достойно. (Недостойных проявлений тоже много, но не о них речь.)
Вот на подходе или уже пришла большая беда. Как реагирует на нее наше общество? Опрос, проведенный несколько дней назад, показывает, что реакции того типа, который описан выше, нет и, может статься, не будет.
«Левада-центр» задал вопрос: «В ситуации эпидемии что будет происходить с отношениями между людьми в нашей стране?» Половина опрошенных выбрали ответ: «Люди станут больше заботиться только о себе и «своих». Треть выбрали вариант: «Ничего не изменится в отношениях между людьми». И лишь 17% поддержали версию: «Люди станут больше оказывать поддержку друг другу». И если среди старшего поколения (те, заметим, кто в зоне наибольшего риска) верящих во взаимопомощь все-таки набирается 20%, то среди молодых – меньше 12%. А ведь обычно основная база волонтеров, выезжавших на пожары и т. п., именно молодые люди.