Гражданское общество в самоизоляции

«Левада-центр» задал вопрос: «В ситуации эпидемии что будет происходить с отношениями между людьми в нашей стране?» Половина опрошенных выбрали ответ: «Люди станут больше заботиться только о себе и «своих». Треть выбрали вариант: «Ничего не изменится в отношениях между людьми». И лишь 17% поддержали версию: «Люди станут больше оказывать поддержку друг другу». И если среди старшего поколения (те, заметим, кто в зоне наибольшего риска) верящих во взаимопомощь все-таки набирается 20%, то среди молодых – меньше 12%. А ведь обычно основная база волонтеров, выезжавших на пожары и т. п., именно молодые люди.