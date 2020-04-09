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Бизнес не ждет поддержки

А у многих людей вот-вот закончатся деньги на еду
Элла Панеях , социолог, Санкт-Петербург

Первые 10 «нерабочих дней» показали, что бизнес не ждет поддержки от государства, – и, судя по всему, это трезвая оценка сложившейся ситуации. Опросив 1000 предприятий, эксперты Центра стратегических разработок выяснили, что 16% из них приступили к увольнению сотрудников уже в первую неделю квазикарантина, каждое второе предприятие (49%) перевело работников на неполный рабочий день, сократив зарплату, 20% срезали зарплату просто так, без формальностей, и 30% отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска (тут сумма всех вариантов может быть больше 100%, поскольку одно и то же предприятие может с разными сотрудниками поступать по-разному). Надо полагать, если бы опрашивали не предпринимателей, а их сотрудников, ситуация выглядела бы еще более напряженной.

Ни для кого не секрет, что у множества работающих в России как в частном секторе, так и в бюджетной сфере твердый оклад составляет лишь малую часть реальной зарплаты, а остальная складывается из доплат и бонусов, начисляемых часто достаточно произвольно, – да и там, где система доплат устойчива и прозрачна, это зачастую скорее добрая воля работодателя, чем юридически значимые обязательства, а значит, систему недолго и изменить. Бюджетникам беспокоиться пока что не о чем – их зарплаты заложены в те самые бюджеты и могут разве что пострадать от инфляции. Сотрудники частного бизнеса этой привилегии лишены, и нет ни малейших сомнений, что из подвергшихся перечисленным выше мерам многие, если не большинство, пошли на это не из лояльности фирме, а под давлением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных