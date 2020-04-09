Бизнес не ждет поддержки

Ни для кого не секрет, что у множества работающих в России как в частном секторе, так и в бюджетной сфере твердый оклад составляет лишь малую часть реальной зарплаты, а остальная складывается из доплат и бонусов, начисляемых часто достаточно произвольно, – да и там, где система доплат устойчива и прозрачна, это зачастую скорее добрая воля работодателя, чем юридически значимые обязательства, а значит, систему недолго и изменить. Бюджетникам беспокоиться пока что не о чем – их зарплаты заложены в те самые бюджеты и могут разве что пострадать от инфляции. Сотрудники частного бизнеса этой привилегии лишены, и нет ни малейших сомнений, что из подвергшихся перечисленным выше мерам многие, если не большинство, пошли на это не из лояльности фирме, а под давлением.