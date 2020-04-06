Помощь, такая помощь
Малый и средний бизнес, возможно, и помог бы властям сохранить рабочие места и поддержать материально сотрудников, отправленных президентом Владимиром Путиным в отпуск с сохранением зарплаты, но сложно надеяться на придушенного, что он поможет, надо прежде ему дать отдышаться.
В интервью «Первому каналу» 3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что президент, премьер и власти Москвы приняли меры поддержки бизнеса и граждан в столице на время борьбы с COVID-19. «Весь бизнес» в этой ситуации тоже «должен проявить свою социальную позицию», заявил мэр, и выплачивать сотрудникам зарплату во время нерабочих дней, объявленных Путиным, с 27 марта по 30 апреля. По мнению Собянина, «у большинства предприятий» хватит на это ресурсов: речь же не про полгода, а «пока о месяце».
Это очень странная по сути директива.
Едва ли мэр Москвы не знает об оценке, например, Федерации рестораторов и отельеров, по которой после снятия режима самоизоляции в Москве могут не открыться 90% ресторанов и кафе. Или о прогнозе Торгово-промышленной палаты, по расчетам которой под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказались 3 млн бизнесов в стране. Российский совет торговых центров предупредил о возможном сокращении 10 млн рабочих мест. Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян оценивал для РБК, что через месяц нерабочих дней не откроется 20% предприятий. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что уязвимы в малом и среднем бизнесе сейчас порядка 8 млн человек.
Возможно, мэр рассчитывает, что заявленная поддержка государства – снижение страховых взносов с 30 до 15%, кредиты на зарплаты, отсрочка по всем налогам, кроме НДС, и кредитам на полгода – поможет малому и среднему бизнесу удержаться на плаву, а за это бизнес займет «социальную позицию»? Но федеральные и московские меры поддержки, говорят сами бизнесмены, явно недостаточны, распространяются на малую часть малого и среднего бизнеса, да и получить их сложно. По факту получается, что власти зарабатывать бизнесу запретили, увольнять работников запретили тоже, а сохранять заработную плату нужно, налоги платить нужно, кредиты платить нужно, по аренде льгот нет (их могут получить только те, кто арендует у муниципалитетов), констатирует Александра Суслина из Экономической экспертной группы. На кредитные каникулы малый и средний бизнес тоже рассчитывать не может: Путин, конечно, их обещал, но предельный размер займа для индивидуальных предпринимателей (в кредитах почти весь малый бизнес), установленный правительством 3 апреля, – 300 000 руб. А у московского или петербургского бизнеса 300 000 руб. – это только ежемесячный платеж, говорит Суслина. Была надежда, что после продления нерабочих дней на месяц правительство как-то компенсирует бизнесу потери, начнет субсидировать зарплаты, но во втором антикризисном пакете, который представлен 6 апреля, серьезных денежных мер поддержки бизнеса нет (главная – отсрочки по уплате налогов, платежей по налогам и страховых взносов для бизнеса в девяти отраслях, приоритет крупнейшим компаниям и предприятиям уже в критическом положении).
Это означает, во-первых, что мэр Собянин через своих советников и федеральные власти имеют отдаленное представление о состоянии малого и среднего бизнеса. Отношение к проблеме отличается у реальных людей, занятых в бизнесе, и у многих макроэкономистов, поясняет Суслина. Последние смотрят на макропоказатели в целом: у нас такой-то процент малого бизнеса, такие-то у них долги, такой-то размер депозитов на счетах. Ага, значит, бизнесмены в Москве потратят накопления и как-то протянут. Но власти не понимают, что те, у кого депозиты, и те, кто берет кредиты на развитие бизнеса, – разные люди, говорит Суслина. В правительстве есть те, кто реально оценивает проблемы бизнеса, но предложения Минпромторга – арендные каникулы, освобождение от всех основных налогов, разрешение отправлять персонал в вынужденный отпуск на полгода, государство платит пособия до 80% зарплат, в том числе и уволенным сотрудникам, – не прошли. Из этого следует, во-вторых, что правительство мыслит советскими категориями: мол, малый и средний бизнес просто фарцовщики, говорит Суслина, ну разорятся – и черт с ним. То есть помимо непонимания у властей нет и желания вникать в проблемы малого и среднего бизнеса – не то чтобы это была новость, но кризис стер позолоту с заверений властей о его важности.
Пока еще работающий частный малый и средний бизнес, вероятно, и мог бы помочь, «проявить социальную позицию», но едва ли имеет такое желание. Действия властей показывают, что реального диалога, доверия между государством и малым и средним бизнесом так и не сложилось. Когда чиновникам нужно было что-то от бизнеса, бизнес это давал, платил ей больше – да и попробуй не заплатить! И давал немалые деньги. В консолидированный бюджет малый и средний бизнес платят порядка 2 трлн руб. в год (без НДС, но включая 700 млрд руб. социальных налогов), подсчитала Орлова, и еще около 500 млрд руб. в год подоходного налога платят его работники (итого 2,5 трлн руб. в год). В московском бюджете доля поступлений от малого и среднего бизнеса – порядка 20%, говорит вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.
То есть собрать с бизнеса деньги и существовать на них, затеи разные финансировать можно. А бизнесу требовать защиты от силовиков, просить избавить от чрезмерного контроля, дать право голоса, в конце концов, нельзя. Сейчас власти реальной поддержки, как в других странах, – например, в виде субсидий на зарплаты – не оказали. Просто говоря, фактически не поделились с бизнесом его же деньгами, выплаченными в виде налогов и т. п. Мало того, просят снова заплатить, взять на себя часть государственных обязательств. Помощь малому и среднему бизнесу в Европе и США – это инвестиции в будущее, они понимают, что важно помочь людям сейчас и люди это потом оценят, говорит Суслина. А у нас политика идет от интересов государства, власти считают малый и средний бизнес обязанным им, то, что человек заработал, – заслуга государства, которое в лице своих представителей дает предпринимателям доступ к мегаполисам для извлечения прибыли. Зачем им помогать? Пусть еще заплатят! Властям куда важнее продолжать – невзирая на путинское поручение не работать – менять в Москве бордюры вдоль магистралей. Поддерживать экономику в лице системообразующих предприятий, в первую очередь оборонного комплекса. Но без прослойки предпринимателей богатые города станут бедными, ведь малый и средний бизнес – долгосрочный источник экономического роста, напоминает Суслина, только он мог бы дать резкий рывок восстановления экономики после эпидемии.
Быть, похоже, Москве бедной, но в реновационных многоэтажках и с бордюрами!