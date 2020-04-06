Помощь, такая помощь

То есть собрать с бизнеса деньги и существовать на них, затеи разные финансировать можно. А бизнесу требовать защиты от силовиков, просить избавить от чрезмерного контроля, дать право голоса, в конце концов, нельзя. Сейчас власти реальной поддержки, как в других странах, – например, в виде субсидий на зарплаты – не оказали. Просто говоря, фактически не поделились с бизнесом его же деньгами, выплаченными в виде налогов и т. п. Мало того, просят снова заплатить, взять на себя часть государственных обязательств. Помощь малому и среднему бизнесу в Европе и США – это инвестиции в будущее, они понимают, что важно помочь людям сейчас и люди это потом оценят, говорит Суслина. А у нас политика идет от интересов государства, власти считают малый и средний бизнес обязанным им, то, что человек заработал, – заслуга государства, которое в лице своих представителей дает предпринимателям доступ к мегаполисам для извлечения прибыли. Зачем им помогать? Пусть еще заплатят! Властям куда важнее продолжать – невзирая на путинское поручение не работать – менять в Москве бордюры вдоль магистралей. Поддерживать экономику в лице системообразующих предприятий, в первую очередь оборонного комплекса. Но без прослойки предпринимателей богатые города станут бедными, ведь малый и средний бизнес – долгосрочный источник экономического роста, напоминает Суслина, только он мог бы дать резкий рывок восстановления экономики после эпидемии.