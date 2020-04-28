Сталин как нефтезамещение

Сталин как нефтезамещениеДонбасс как испытательный полигон исторической политики
Донбасс – это демонстрационный зал намерений российского политического режима. Демоверсия идеальной России, где Чехов перемешан с Моторолой, а коммунистическая символика с МММ (это строка в CV главы ДНР Дениса Пушилина). Все, что политическое руководство хотело бы осуществить на территории Российской Федерации, но побаивается из инстинкта самосохранения, можно найти в ДНР и ЛНР.
Лидеры самопровозглашенных государств объявили о переименовании Донецка и Луганска на время празднования Дня Победы в Сталино и Ворошиловград соответственно. Кроме того, в Донецке будет возведен памятник Сталину.
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