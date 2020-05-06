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Что нам делать потом с конспирологами

Российская аудитория почти поголовно заражена фальшивыми новостями
Илья Клишин , публицист, сооснователь KFConsulting

Несколько дней назад стало известно о довольно необычном случае «цензуры», жертвой которой стал Никита Михалков. В своем YouTube-канале известный режиссер обвинил телеканал «Россия 24» в желании не показать выпуск его авторской программы «Бесогон ТВ». В выпуске, о котором шла речь, говорилось, в частности, что Билл Гейтс под видом лекарства от коронавируса якобы планирует вживлять миллиардам людей чипы, чтобы их контролировать.

Этот фейк про чипирование возник в американском интернете еще в середине марта в виде псевдоновости и был уже с тех пор основательно изучен большими западными медиа (в частности, команда фактчекеров агентства Reuters посвятила разоблачению этого мифа большой текст месяц назад). В США его активно распространяли консервативные публицисты и комментаторы, а также активисты движения так называемых антипрививочников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных