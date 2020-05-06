Что нам делать потом с конспирологами

Что нам делать потом с конспирологамиРоссийская аудитория почти поголовно заражена фальшивыми новостями
Несколько дней назад стало известно о довольно необычном случае «цензуры», жертвой которой стал Никита Михалков. В своем YouTube-канале известный режиссер обвинил телеканал «Россия 24» в желании не показать выпуск его авторской программы «Бесогон ТВ». В выпуске, о котором шла речь, говорилось, в частности, что Билл Гейтс под видом лекарства от коронавируса якобы планирует вживлять миллиардам людей чипы, чтобы их контролировать.
Этот фейк про чипирование возник в американском интернете еще в середине марта в виде псевдоновости и был уже с тех пор основательно изучен большими западными медиа (в частности, команда фактчекеров агентства Reuters посвятила разоблачению этого мифа большой текст месяц назад). В США его активно распространяли консервативные публицисты и комментаторы, а также активисты движения так называемых антипрививочников.