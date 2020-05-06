Что нам делать потом с конспирологами

Этот фейк про чипирование возник в американском интернете еще в середине марта в виде псевдоновости и был уже с тех пор основательно изучен большими западными медиа (в частности, команда фактчекеров агентства Reuters посвятила разоблачению этого мифа большой текст месяц назад). В США его активно распространяли консервативные публицисты и комментаторы, а также активисты движения так называемых антипрививочников.