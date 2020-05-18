Новый нэп или новый «военный коммунизм»

Общество наше истратило непомерно много энергии на обсуждение вопроса: кто же будет президентом в 2024 г.? И не оставило ни сил, ни интереса, чтобы спросить: а какой режим будет установлен (тем же или не тем же) президентом? Если обратить этот вопрос к обычным людям (а мы это делали зимой на фокус-группах), то главное, что узнавали тогда, – люди об этом не думали. Когда просили их подумать, приходили к решению: «Все будет как сейчас».