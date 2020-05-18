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Новый нэп или новый «военный коммунизм»

После окончания пандемии российским властям предстоит решить, продолжать ли огосударствление экономики
Алексей Левинсон
На выходе из кризиса мы фактически окажемся снова в состоянии госсоциализма, только очень бедного. Может быть, это судьба и надо идти этим знакомым путем?

Общество наше истратило непомерно много энергии на обсуждение вопроса: кто же будет президентом в 2024 г.? И не оставило ни сил, ни интереса, чтобы спросить: а какой режим будет установлен (тем же или не тем же) президентом? Если обратить этот вопрос к обычным людям (а мы это делали зимой на фокус-группах), то главное, что узнавали тогда, – люди об этом не думали. Когда просили их подумать, приходили к решению: «Все будет как сейчас».

Так отвечали до кризиса и пандемии COVID-19. Теперь же вместо ответа «все будет как сейчас» появился ответ «все изменится», «будем жить в другой стране». Но ясность – в какой же стране будем жить – не появляется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных