Новый нэп или новый «военный коммунизм»После окончания пандемии российским властям предстоит решить, продолжать ли огосударствление экономики
На выходе из кризиса мы фактически окажемся снова в состоянии госсоциализма, только очень бедного. Может быть, это судьба и надо идти этим знакомым путем?
Общество наше истратило непомерно много энергии на обсуждение вопроса: кто же будет президентом в 2024 г.? И не оставило ни сил, ни интереса, чтобы спросить: а какой режим будет установлен (тем же или не тем же) президентом? Если обратить этот вопрос к обычным людям (а мы это делали зимой на фокус-группах), то главное, что узнавали тогда, – люди об этом не думали. Когда просили их подумать, приходили к решению: «Все будет как сейчас».
Так отвечали до кризиса и пандемии COVID-19. Теперь же вместо ответа «все будет как сейчас» появился ответ «все изменится», «будем жить в другой стране». Но ясность – в какой же стране будем жить – не появляется.
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