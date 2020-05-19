Электронная слежка: удобно, но опасно

Электронная слежка: удобно, но опасноЧто может объединить конкурентов из Google и Apple
Россия, как и другие страны, готовится постепенно отменять ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Но как обеспечить относительно нормальное функционирование экономики, когда проблема распространения вируса, по сути, еще не решена? Одним из подходов может стать использование специальных мобильных приложений, которые дают возможность отслеживать перемещение людей. Эти приложения позволяют очертить круг людей, с которыми контактировал заболевший человек, и посадить их на карантин.
Подобный подход соответствует модной тенденции использования больших данных в борьбе с вирусом: можно ограничиться точечными, а не массовыми ограничительными мерами. Более того, первые исследования использования подобных методов в Китае свидетельствуют, что они действительно способны существенно снизить экономические издержки от мер по борьбе с вирусом.