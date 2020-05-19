Электронная слежка: удобно, но опасно

Россия, как и другие страны, готовится постепенно отменять ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Но как обеспечить относительно нормальное функционирование экономики, когда проблема распространения вируса, по сути, еще не решена? Одним из подходов может стать использование специальных мобильных приложений, которые дают возможность отслеживать перемещение людей. Эти приложения позволяют очертить круг людей, с которыми контактировал заболевший человек, и посадить их на карантин.