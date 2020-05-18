Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса

В попытках сдержать распространение коронавируса власти разных стран и городов используют технические средства. В Москве, например, громкая история связана с приложением мэрии «Социальный мониторинг», которое следит за соблюдением карантина заболевшими людьми и на которое поступают многочисленные жалобы. Сначала его невозможно установить, приложение ночью шлет требование больным прислать селфи, непонятно за что выписывает штрафы по 4000 руб. даже тем, кто сидит дома, причем многим не по одному разу. Служба поддержки ничем не помогает, жалуются пострадавшие, а в понедельник стало известно, что их паспортные данные оказались в открытом доступе.