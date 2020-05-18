Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса

Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавирусаПриложения не нарушают конфиденциальность данных, но порой эффективнее обходиться вовсе без технологий
В попытках сдержать распространение коронавируса власти разных стран и городов используют технические средства. В Москве, например, громкая история связана с приложением мэрии «Социальный мониторинг», которое следит за соблюдением карантина заболевшими людьми и на которое поступают многочисленные жалобы. Сначала его невозможно установить, приложение ночью шлет требование больным прислать селфи, непонятно за что выписывает штрафы по 4000 руб. даже тем, кто сидит дома, причем многим не по одному разу. Служба поддержки ничем не помогает, жалуются пострадавшие, а в понедельник стало известно, что их паспортные данные оказались в открытом доступе.
В других странах власти пытаются с помощью приложений выявлять людей, с которыми общались заболевшие, вовремя отправлять их на карантин и таким образом сдерживать распространение вируса. Многие европейские страны, даже во время эпидемии заботясь о защите персональных данных, стали пользоваться совместной разработкой Google и Apple.
Правда, возможности таких приложений в борьбе с распространением коронавируса ограничены. Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса. Им сейчас хотят воспользоваться в Великобритании и США.