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Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса

Приложения не нарушают конфиденциальность данных, но порой эффективнее обходиться вовсе без технологий
Алексей Невельский Михаил Оверченко
Isla Binnie / Reuters

В попытках сдержать распространение коронавируса власти разных стран и городов используют технические средства. В Москве, например, громкая история связана с приложением мэрии «Социальный мониторинг», которое следит за соблюдением карантина заболевшими людьми и на которое поступают многочисленные жалобы. Сначала его невозможно установить, приложение ночью шлет требование больным прислать селфи, непонятно за что выписывает штрафы по 4000 руб. даже тем, кто сидит дома, причем многим не по одному разу. Служба поддержки ничем не помогает, жалуются пострадавшие, а в понедельник стало известно, что их паспортные данные оказались в открытом доступе.

Ранее по теме: Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети

В других странах власти пытаются с помощью приложений выявлять людей, с которыми общались заболевшие, вовремя отправлять их на карантин и таким образом сдерживать распространение вируса. Многие европейские страны, даже во время эпидемии заботясь о защите персональных данных, стали пользоваться совместной разработкой Google и Apple.

Правда, возможности таких приложений в борьбе с распространением коронавируса ограничены. Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса. Им сейчас хотят воспользоваться в Великобритании и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных