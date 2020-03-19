Страны используют технологии для борьбы с распространением коронавируса

Китай, где началась вспышка коронавируса COVID-19, не постеснялся использовать радикальные меры в попытке остановить его распространение. Власти не только объявили карантин в городах и ввели жесткие транспортные ограничения, но также стали следить за перемещениями заболевших и потенциальных переносчиков вируса при помощи современных технологий. Теперь, когда коронавирус распространяется по всему миру, это делают и некоторые другие страны.