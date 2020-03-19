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Технологии / Общество

Страны используют технологии для борьбы с распространением коронавируса

На помощь приходят камеры видеонаблюдения, системы распознавания лиц и геолокация по смартфонам
Алексей Невельский
PhotoXPress

Китай

Китай, где началась вспышка коронавируса COVID-19, не постеснялся использовать радикальные меры в попытке остановить его распространение. Власти не только объявили карантин в городах и ввели жесткие транспортные ограничения, но также стали следить за перемещениями заболевших и потенциальных переносчиков вируса при помощи современных технологий. Теперь, когда коронавирус распространяется по всему миру, это делают и некоторые другие страны.

В Китае мобильные операторы передавали властям информацию о местонахождении людей, посетивших провинцию Хубэй, когда эпидемия только начиналась. Помогло этому и то, что в конце 2019 г. в Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке SIM-карт. Эти данные позволили властям восстановить историю перемещений лиц, у которых был обнаружен коронавирус, и через социальные сети предупредить контактировавших с ними людей.

Сейчас многие жители Китая носят защитные маски, но это не мешает распознавать их лица.

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