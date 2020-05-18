Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети
Паспортные данные москвичей, оштрафованных за нарушение самоизоляции, оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов. Первым на это обратил внимание юрист Иван Ежиков. «Коммерсантъ» убедился в этом: данные доступны по уникальному идентификатору начислений (УИН), который можно подобрать простым перебором. По состоянию на 10 мая власти выписали 35 000 таких штрафов.
В департаменте информационных технологий Москвы «Коммерсанту» заявили, что пользователи могут быть сами виноваты в утечках. Они якобы выкладывают в сеть фотографии постановлений с УИН, из-за чего их данные могут получить третьи лица. Федеральное казначейство, ведущее государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, на запрос газеты не ответило.
Сумма штрафа за нарушение самоизоляции в Москве составляет 4000 руб. Их выписывают жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции. За соблюдением режима следит специальное приложение московской мэрии «Социальный мониторинг». После запуска оно подверглось критике пользователей. Они жаловались на незащищенность передаваемых данных, так как приложение при установке запрашивает разрешения на доступ почти ко всем функциям смартфона.