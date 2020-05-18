Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети

В департаменте информационных технологий Москвы «Коммерсанту» заявили, что пользователи могут быть сами виноваты в утечках. Они якобы выкладывают в сеть фотографии постановлений с УИН, из-за чего их данные могут получить третьи лица. Федеральное казначейство, ведущее государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, на запрос газеты не ответило.