В GooglePlay появилось приложение для мониторинга москвичей на карантине

На страничке приложения в Google Play они жалуются, что приложение при установке запрашивает разрешения на доступ почти ко всем функциям смартфона. «Доступ к файлам, к камере, к фитнес-трекеру. Да и ещё в фоновом режиме. Антизаконно и антиконституционно. Ваши данные не защищены и отправляются непонятно куда», — комментирует приложение в разделе отзывов Дарья Л. О незащищенности передаваемых данных и необоснованном интересе приложения к содержимому смартфона пишут почти все комментаторы. Юзеры также обращают внимание на отсутствие шифрования при передаче данных и передачу части их на серверы, расположенные не в России, а в Эстонии и Германии.