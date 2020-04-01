В GooglePlay появилось приложение для мониторинга москвичей на карантине
В магазине приложений Google Play для смартфонов под операционной системой Android опубликовали приложение «Социальный мониторинг». Его разместило на площадке государственное казенное учреждение мэрии Москвы «Информационный город». Первым на приложение обратил внимание Telegram-kanal «Нецифровая экономика».
В описании приложении указывается, что оно предназначается «для социального мониторинга граждан и вызова помощи в экстренной ситуации». В качестве адреса для обратной связи с разработчиком указан адрес, который содержит название Wokka Lokka. Так называется приложение для отслеживания мест пребывания детей. Пользователи (3266 человек) оценили «Социальный мониторинг» в одну звезду из пяти возможных.
На страничке приложения в Google Play они жалуются, что приложение при установке запрашивает разрешения на доступ почти ко всем функциям смартфона. «Доступ к файлам, к камере, к фитнес-трекеру. Да и ещё в фоновом режиме. Антизаконно и антиконституционно. Ваши данные не защищены и отправляются непонятно куда», — комментирует приложение в разделе отзывов Дарья Л. О незащищенности передаваемых данных и необоснованном интересе приложения к содержимому смартфона пишут почти все комментаторы. Юзеры также обращают внимание на отсутствие шифрования при передаче данных и передачу части их на серверы, расположенные не в России, а в Эстонии и Германии.
Ранее «Коммерсантъ» и «Медуза» сообщали, что местоположение москвичей в период карантина и самоизоляции будут отслеживать с помощью специальных QR-кодов. В служебных презентациях мэрии Москвы говорилось, что жителям столицы придется получать на сайте мэрии специальный QR-код для каждого выхода из дома. 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в ближайшие дни «после проведения технических и организационных мероприятий» выходить на улицу можно будет «при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы».