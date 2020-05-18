В Европе продолжают ослаблять меры карантина

Раньше всех европейских стран – в начале марта – всеобщий карантин ввели власти Италии и Испании. К его отмене страны приступили 4 мая на фоне замедления темпов распространения инфекции. С 18 мая в Италии сняли ограничения на работу всех магазинов, парикмахерских, музеев и ресторанов. Правда, для последних будут действовать особенно строгие санитарные меры: они смогут принимать меньшее количество посетителей, чем обычно, а посадочные места должны будут располагаться на большем расстоянии друг от друга. Кроме того, при условии соблюдения правил дистанцирования с понедельника разрешено проводить религиозные церемонии и похороны. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, снимая ограничения, власти идут на «осознанный риск», передает BBC News. Он уточнил, что темпы распространения инфекции могут снова увеличиться, однако страна не может позволить себе ждать разработки вакцины в режиме карантина, поскольку это приведет к слишком серьезному экономическому и социальному ущербу.