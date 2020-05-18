Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество Эксклюзивно по подписке

В Европе продолжают ослаблять меры карантина

Несмотря на угрозу второй волны эпидемии
Варвара Подругина
Reuters

Европейские страны продолжают снимать ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Постепенное ослабление карантина началось еще в конце апреля, а с 18 мая в некоторых странах уже откроются магазины, рестораны, парикмахерские, а также возобновят работу школы. Эксперты опасаются, что это может спровоцировать вторую волну пандемии.

Раньше всех европейских стран – в начале марта – всеобщий карантин ввели власти Италии и Испании. К его отмене страны приступили 4 мая на фоне замедления темпов распространения инфекции. С 18 мая в Италии сняли ограничения на работу всех магазинов, парикмахерских, музеев и ресторанов. Правда, для последних будут действовать особенно строгие санитарные меры: они смогут принимать меньшее количество посетителей, чем обычно, а посадочные места должны будут располагаться на большем расстоянии друг от друга. Кроме того, при условии соблюдения правил дистанцирования с понедельника разрешено проводить религиозные церемонии и похороны. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, снимая ограничения, власти идут на «осознанный риск», передает BBC News. Он уточнил, что темпы распространения инфекции могут снова увеличиться, однако страна не может позволить себе ждать разработки вакцины в режиме карантина, поскольку это приведет к слишком серьезному экономическому и социальному ущербу.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных