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Европейские страны планируют ослабить ограничения из-за эпидемии

Но при этом обязать носить маски
Варвара Подругина
David W Cerny / REUTERS

Европейские страны планируют со следующей недели постепенно ослаблять карантин. Планы поэтапного снятия ограничений обнародовали власти Италии, Испании и Франции. А вот Великобритания к возвращению к нормальной жизни пока не готова.

В Италии по плану премьер-министра Джузеппе Конте с 4 мая откроются парки, разрешат посещать родственников, свободно перемещаться в пределах своего региона, заниматься спортом на улице. Рестораны смогут возобновить работу на доставку, а с начала июня откроют помещения для посетителей. Похожий алгоритм будет применяться в Испании. На прошлой неделе власти страны уже разрешили детям гулять на улице в сопровождении взрослых в течение одного часа в день. Взрослые смогут гулять по своему району уже со 2 мая. По словам главы правительства Педро Санчеса, Испания вернется к «новой нормальности» к концу июня. Однако школы и детские сады обеих стран возобновят работу только в следующем учебном году. В Италии также пока не планируется открывать религиозные учреждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных