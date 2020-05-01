Европейские страны планируют ослабить ограничения из-за эпидемии

В Италии по плану премьер-министра Джузеппе Конте с 4 мая откроются парки, разрешат посещать родственников, свободно перемещаться в пределах своего региона, заниматься спортом на улице. Рестораны смогут возобновить работу на доставку, а с начала июня откроют помещения для посетителей. Похожий алгоритм будет применяться в Испании. На прошлой неделе власти страны уже разрешили детям гулять на улице в сопровождении взрослых в течение одного часа в день. Взрослые смогут гулять по своему району уже со 2 мая. По словам главы правительства Педро Санчеса, Испания вернется к «новой нормальности» к концу июня. Однако школы и детские сады обеих стран возобновят работу только в следующем учебном году. В Италии также пока не планируется открывать религиозные учреждения.