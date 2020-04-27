Западные страны приоткрывают экономику на свой страх и риск

Все больше стран постепенно смягчает меры, принятые для борьбы с коронавирусом. Даже в Италии в начале мая смогут возобновить работу некоторые предприятия. Но эксперты и сами правительства предупреждают о риске новой волны пандемии, так как эти страны еще не взяли ситуацию с распространением вируса под контроль.