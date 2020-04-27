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Сбербанк выяснил первоочередные планы россиян после самоизоляции

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После окончания самоизоляции 16% россиян планируют первым делом выйти на работу, а 10% собираются искать новое место трудоустройства, следует из результатов опроса Сбербанка на портале «Рамблер». Опрос проводился с 21 по 26 апреля, сообщает пресс-служба госбанка.

Третьим по популярности ответом на вопрос о первоочередных планах после окончания самоизоляции стал поход в парикмахерскую или салон красоты. Туда планируют направиться 9% респондентов. Погулять, поехать на природу, навестить родителей или детей собираются по 8% опрошенных. Еще 6% участников опроса после самоизоляции сразу же пойдут к врачу. Сперва встретиться с друзьями и пойти в спортзал или заняться спортом на воздухе планируют по 4% респондентов.

Чуть меньше голосов (3%) собрали варианты ответа про посещение налоговой, МФЦ, нотариуса, автосервиса, а также про поездку в отпуск и поход за продуктами. Столько же респондентов планируют сначала раздать или собрать долги. По 2% участников опроса собираются в первую очередь отправиться в ресторан или кафе, обновить гардероб и пойти в театр, кино или на концерт. Еще посидеть дома после окончания самоизоляции хотят 6% опрошенных.

Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

Заболело COVID-19 в России уже более 87 000 человек

Режим самоизоляции в России введен из-за распространения коронавируса. 2 апреля президент Владимир Путин продлил объявленный с 30 марта до 2 апреля режим нерабочих дней до 30 апреля. Решение о дальнейшем продлении режима власти должны были принять на прошлой неделе.

К 27 апреля в России выявлено 87 147 заразившихся коронавирусом. По числу заболевших коронавирусной инфекцией Россия обошла Китай, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, и вышла на девятое место в мире.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных