Сбербанк выяснил первоочередные планы россиян после самоизоляции
После окончания самоизоляции 16% россиян планируют первым делом выйти на работу, а 10% собираются искать новое место трудоустройства, следует из результатов опроса Сбербанка на портале «Рамблер». Опрос проводился с 21 по 26 апреля, сообщает пресс-служба госбанка.
Третьим по популярности ответом на вопрос о первоочередных планах после окончания самоизоляции стал поход в парикмахерскую или салон красоты. Туда планируют направиться 9% респондентов. Погулять, поехать на природу, навестить родителей или детей собираются по 8% опрошенных. Еще 6% участников опроса после самоизоляции сразу же пойдут к врачу. Сперва встретиться с друзьями и пойти в спортзал или заняться спортом на воздухе планируют по 4% респондентов.
Чуть меньше голосов (3%) собрали варианты ответа про посещение налоговой, МФЦ, нотариуса, автосервиса, а также про поездку в отпуск и поход за продуктами. Столько же респондентов планируют сначала раздать или собрать долги. По 2% участников опроса собираются в первую очередь отправиться в ресторан или кафе, обновить гардероб и пойти в театр, кино или на концерт. Еще посидеть дома после окончания самоизоляции хотят 6% опрошенных.
Режим самоизоляции в России введен из-за распространения коронавируса. 2 апреля президент Владимир Путин продлил объявленный с 30 марта до 2 апреля режим нерабочих дней до 30 апреля. Решение о дальнейшем продлении режима власти должны были принять на прошлой неделе.
К 27 апреля в России выявлено 87 147 заразившихся коронавирусом. По числу заболевших коронавирусной инфекцией Россия обошла Китай, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, и вышла на девятое место в мире.