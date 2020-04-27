Сбербанк выяснил первоочередные планы россиян после самоизоляции

Чуть меньше голосов (3%) собрали варианты ответа про посещение налоговой, МФЦ, нотариуса, автосервиса, а также про поездку в отпуск и поход за продуктами. Столько же респондентов планируют сначала раздать или собрать долги. По 2% участников опроса собираются в первую очередь отправиться в ресторан или кафе, обновить гардероб и пойти в театр, кино или на концерт. Еще посидеть дома после окончания самоизоляции хотят 6% опрошенных.