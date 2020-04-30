Восстановить работу экономики после пандемии будет непросто

Восстановить работу экономики после пандемии будет непростоСтраны и компании столкнутся с новыми проблемами
Все больше стран начали или собираются смягчать ограничения, принятые для борьбы с распространением коронавируса. Но вернуть деловую активность на докризисный уровень и не спровоцировать при этом новую волну эпидемии будет непросто.
Сбои в цепочках поставок
Временное прекращение работы предприятий в Китае, а затем и в других странах нарушило национальные и международные производственные цепочки. Некоторые компании постарались увеличить запасы сырья и готовой продукции, другие решили на время пандемии упростить производственный процесс и сосредоточились на выпуске только самых важных и известных продуктов, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Первый способ выбрал, например, производитель шоколада Hershey, а второй – корпорация Kimberly-Clark, выпускающая среди прочего подгузники Huggies и туалетную бумагу.