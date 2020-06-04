Черные лебеди или все же носороги

Классическая философия в XXI в., как известно, не в почете, и, кажется, с 1980-х гг. дальше постструктурализма западная мысль не то что никуда не продвинулась – она особенно и не хотела никуда двигаться. Ей было достаточно комфортно в нынешних удобоваримых форматах интеллектуальной поп-культуры.