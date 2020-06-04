Черные лебеди или все же носороги

Черные лебеди или все же носорогиНет необходимости подбирать рациональные объяснения происходящему
Тривиальное течение событий время от времени прерывается пробегающим по сцене носорогом. Логики в его появлении нет. Он берется из ниоткуда. Это просто абсурд, но так вот уж есть
Классическая философия в XXI в., как известно, не в почете, и, кажется, с 1980-х гг. дальше постструктурализма западная мысль не то что никуда не продвинулась – она особенно и не хотела никуда двигаться. Ей было достаточно комфортно в нынешних удобоваримых форматах интеллектуальной поп-культуры.
На смену заумным талмудам пришли складно написанные жвачки нонфикшн-бестселлеров. И одним из таких книжных шлягеров современности в жанре кухонной философии наших дней, бесспорно, был «Черный лебедь» Нассима Талеба, ставший будто бы откровением сразу и для сильных мира сегодня, и для слабых мира сего.
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