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России пора уходить от американоцентризма

При любом исходе выборов не стоит рассчитывать на улучшение отношений с США
Федор Лукьянов
При любом исходе выборов у России нет оснований рассчитывать на улучшение отношений с США. Однако исход этот важен, поскольку повлияет на политику Вашингтона в целом

Начинаются баталии за пост президента США, небывалые по сопутствующим обстоятельствам. В России перед каждыми выборами в Америке завязывается дискуссия, кто «лучше» для Москвы. Точным ответом стало бы сейчас сталинское «оба хуже» – атмосфера такова, что позитивные изменения исключены, кто бы ни победил. Вариации же зависят от того, какое место занимает Россия в картине мира претендентов.

Кругозор Дональда Трампа определяется категориями торгового оборота и материальной выгоды, которую США могут извлечь, и Россия, как несущественный экономический партнер, его мало интересует. Личная симпатия к Владимиру Путину не сказывается на курсе, который определяет военно-политическая часть администрации – чиновники националистического и неконсервативного толка. В их понимании Россия – противник в мире великодержавного соперничества, хотя и не первостепенный. Роль главного конкурента безоговорочно отдана Китаю, Россию рассматривают преимущественно в связке с ним. Эта связка – единственное, что занимает Трампа. Он собирался «поладить с Путиным» по неприоритетным для Вашингтона вопросам (с точки зрения Трампа, и Украина, и Сирия скорее относятся к таковым), чтобы залучить его на свою сторону в противостоянии с КНР. Надежда жива, о чем свидетельствует приглашение России вместе с другими противовесами Китаю на саммит семерки в США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных