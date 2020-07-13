России пора уходить от американоцентризма

Кругозор Дональда Трампа определяется категориями торгового оборота и материальной выгоды, которую США могут извлечь, и Россия, как несущественный экономический партнер, его мало интересует. Личная симпатия к Владимиру Путину не сказывается на курсе, который определяет военно-политическая часть администрации – чиновники националистического и неконсервативного толка. В их понимании Россия – противник в мире великодержавного соперничества, хотя и не первостепенный. Роль главного конкурента безоговорочно отдана Китаю, Россию рассматривают преимущественно в связке с ним. Эта связка – единственное, что занимает Трампа. Он собирался «поладить с Путиным» по неприоритетным для Вашингтона вопросам (с точки зрения Трампа, и Украина, и Сирия скорее относятся к таковым), чтобы залучить его на свою сторону в противостоянии с КНР. Надежда жива, о чем свидетельствует приглашение России вместе с другими противовесами Китаю на саммит семерки в США.