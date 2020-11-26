Бомба фондового рынка уже тикает

У нас есть бомба, и она может взорваться. Имя у бомбы – российский рынок акций. Число физических лиц на Московской бирже в октябре добралось до 7,5 млн, увеличившись за год почти вдвое. В октябре 2020 г. сделки совершали 1,2 млн человек – ну прямо Нью-Йорк. Садись в такси и рассуждай с водителем о том, куда пойдет «Газпром». И всё ли в порядке с «Яндексом».