Бомба фондового рынка уже тикает

Бомба фондового рынка уже тикаетРоссийский рынок акций накапливает мыло для пузыря
Знаете, что происходит? Вы на нашем рынке замещаете чужие деньги. Просто даете шанс иностранцам убраться из России по высоким ценам
У нас есть бомба, и она может взорваться. Имя у бомбы – российский рынок акций. Число физических лиц на Московской бирже в октябре добралось до 7,5 млн, увеличившись за год почти вдвое. В октябре 2020 г. сделки совершали 1,2 млн человек – ну прямо Нью-Йорк. Садись в такси и рассуждай с водителем о том, куда пойдет «Газпром». И всё ли в порядке с «Яндексом».
Кто-то должен сказать: «Ребята, осторожнее!» Мыльных пузырей всегда было полно в России – 1869-й, 1899-й, 1912-й, пирамиды 1990-х, 1997-й, 2008-й, трясучка 2010-х. Наш рынок акций – штормовой. Он ходит туда-сюда гораздо громче, чем англосаксонские рынки. Индекс Dow Jones в феврале – марте 2020 г. упал на 37%, индекс РТС в долларах – на 50%, индекс Московской биржи – на 34%, несмотря на девальвацию рубля, которая всегда гонит рублевые цены акций вверх.