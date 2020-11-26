Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения Эксклюзивно по подписке

Бомба фондового рынка уже тикает

Российский рынок акций накапливает мыло для пузыря
Яков Миркин , профессор, заведующий отделом ИМЭМО РАН
Знаете, что происходит? Вы на нашем рынке замещаете чужие деньги. Просто даете шанс иностранцам убраться из России по высоким ценам

У нас есть бомба, и она может взорваться. Имя у бомбы – российский рынок акций. Число физических лиц на Московской бирже в октябре добралось до 7,5 млн, увеличившись за год почти вдвое. В октябре 2020 г. сделки совершали 1,2 млн человек – ну прямо Нью-Йорк. Садись в такси и рассуждай с водителем о том, куда пойдет «Газпром». И всё ли в порядке с «Яндексом».

Кто-то должен сказать: «Ребята, осторожнее!» Мыльных пузырей всегда было полно в России – 1869-й, 1899-й, 1912-й, пирамиды 1990-х, 1997-й, 2008-й, трясучка 2010-х. Наш рынок акций – штормовой. Он ходит туда-сюда гораздо громче, чем англосаксонские рынки. Индекс Dow Jones в феврале – марте 2020 г. упал на 37%, индекс РТС в долларах – на 50%, индекс Московской биржи – на 34%, несмотря на девальвацию рубля, которая всегда гонит рублевые цены акций вверх.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных